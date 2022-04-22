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На борту было три пилота: появилось первое видео с места падения самолета АН-26

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
На борту было три пилота: появилось первое видео с места падения самолета АН-26

В Запорожской областной военной администрации обнародовали первое видео с места падения самолета АН-26 в районе Михайловки Запорожского района.

На месте работает областная прокуратура, полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

— Сейчас выясняется, почему самолет, который выполнял технический рейс, упал, зацепившись, по предварительной информации, за электроопору, — рассказал он.

Также Иван Арефьев добавил, что на борту было три пилота. Один из них погиб, еще двоих – госпитализировали.

Самолет АН-26 упал в Запорожской области утром 22 апреля. Он выполнял технический рейс. Причины авиакатастрофы выясняются.

Фото: Запорожская ОВА

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