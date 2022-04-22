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В Польше на шахте произошел взрыв: погибли не менее 5 горняков

Марта Бондаренко редактор ленты
В Польше на шахте произошел взрыв: погибли не менее 5 горняков

В Польше 20 и 21 апреля на шахте Пнювек в Павловицах произошли взрывы. Есть погибшие горняки и пострадавшие спасатели.

Об этом сообщает польский телеканал TNV24.

Первые взрывы прогремели поздно вечером 20 апреля. Тогда в шахте на глубине 1000 м находились 42 шахтера.

По предварительным данным, пять человек погибли, еще более 25 получили травмы. Семь шахтеров считаются пропавшими без вести.

Через несколько часов, когда в забой спустились спасатели, произошел новый взрыв.

Как раз тогда спасатели устанавливали специальные трубы, по которым в шахту подается воздух и отсасываются вредные газы.

Директор Воеводской службы скорой помощи в Катовицах Лукаш Пах сообщил, что десять спасателей получили ранения от взрыва. Семеро из них госпитализированы. Состояние троих — тяжелое. Тем не менее их жизням ничего не угрожает.

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Фото: Pixabay

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