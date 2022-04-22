В Польше 20 и 21 апреля на шахте Пнювек в Павловицах произошли взрывы. Есть погибшие горняки и пострадавшие спасатели.

Об этом сообщает польский телеканал TNV24.

Первые взрывы прогремели поздно вечером 20 апреля. Тогда в шахте на глубине 1000 м находились 42 шахтера.

По предварительным данным, пять человек погибли, еще более 25 получили травмы. Семь шахтеров считаются пропавшими без вести.

Wszystko wskazuje na to, że jest to najgorsza katastrofa w dziejach tej kopalni — Prezydent @AndrzejDuda w KWK „Pniówek”. — Składam wyrazy współczucia bliskim Ofiar. pic.twitter.com/QATNITNjHM — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 21, 2022

Через несколько часов, когда в забой спустились спасатели, произошел новый взрыв.

Как раз тогда спасатели устанавливали специальные трубы, по которым в шахту подается воздух и отсасываются вредные газы.

Директор Воеводской службы скорой помощи в Катовицах Лукаш Пах сообщил, что десять спасателей получили ранения от взрыва. Семеро из них госпитализированы. Состояние троих — тяжелое. Тем не менее их жизням ничего не угрожает.