Появилось первое фото с места падения самолета АН-26. Его обнародовала Запорожская областная военная администрация.

На фото видно, что самолет почти полностью уничтожен. Частично уцелела его передняя часть, где расположена кабина.

Утром 22 апреля стало известно, что на территории Запорожской области в Вольнянском районе упал самолет Ан-26. Он выполнял технический рейс.

Сколько людей находилось на его борту, пока не известно. Также продолжают выяснять причины крушения АН-26, официально о них тоже еще ничего не говорили.

По информации Запорожской областной военной администрации, в результате падения самолета АН-26 погиб один человек, еще двое — ранены.