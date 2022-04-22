Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
213 детей
Ранили Ранили
>389 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Происшествия

Появилось первое фото с места падения самолета АН-26 в Запорожской области

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Появилось первое фото с места падения самолета АН-26 в Запорожской области

Появилось первое фото с места падения самолета АН-26. Его обнародовала Запорожская областная военная администрация.

На фото видно, что самолет почти полностью уничтожен. Частично уцелела его передняя часть, где расположена кабина.

Утром 22 апреля стало известно, что на территории Запорожской области в Вольнянском районе упал самолет Ан-26. Он выполнял технический рейс.

Сколько людей находилось на его борту, пока не известно. Также продолжают выяснять причины крушения АН-26, официально о них тоже еще ничего не говорили.

По информации Запорожской областной военной администрации, в результате падения самолета АН-26 погиб один человек, еще двое — ранены.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка