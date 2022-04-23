Этой ночью в Тернополе водительница въехала в Архикафедральный собор УГКЦ в центре города.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 00.40. В полицию сообщил священнослужитель Архикафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ).

Уже на месте полицейские установили, что за рулем автомобиля Audi была 35-летняя жительница Тернополя.

Сначала она снесла центральную металлическую дверь Кафедрального собора, заехала внутрь сооружения и повредила церковное имущество.

Спасатели ГСЧС отбуксировали автомобиль из помещения храма. Женщину госпитализировали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Начато расследование по ст. 178 (Повреждение религиозных сооружений или культовых домов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, автомобиль уничтожил плащаницу в храме.

На странице собора УГКЦ в соцсети сообщили, что в настоящее время богослужения в храме проходят по графику.

3 апреля сообщалось, что в Тернополе прогремел взрыв. Позже стало известно, что летевшую на Тернополь ракету сбили, но ее часть упала на склад с минеральными удобрениями.

Фото: Архикафедральный Собор НЗПБ — Тернополь, Нацполиция