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Факты / Происшествия

Войска РФ обстреливают спальные районы Харькова – есть погибшие

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Войска РФ обстреливают спальные районы Харькова – есть погибшие

В Харькове раздаются мощные взрывы. Российские оккупанты уже час стреляют по спальным районам города.

В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека. Об этом Фактам ICTV сообщила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

22 апреля российская ракета попала в отделение Укрпочты в Харькове. По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, из-за вражеских обстрелов в городе повреждено уже 30 отделений. Но более 60-ти продолжают свою работу.

Также 22 апреля жителей Харькова призвали эвакуироваться из самых опасных районов города. В частности, мэр города Игорь Терехов с соответствующей просьбой обратился к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и другим районам, которые страдают от постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Всех, кто решит покинуть свои опасные районы, обещают переселить в более спокойные районы города.

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Фото: Depositphotos

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