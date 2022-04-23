В Харькове раздаются мощные взрывы. Российские оккупанты уже час стреляют по спальным районам города.

В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека. Об этом Фактам ICTV сообщила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

22 апреля российская ракета попала в отделение Укрпочты в Харькове. По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, из-за вражеских обстрелов в городе повреждено уже 30 отделений. Но более 60-ти продолжают свою работу.

Также 22 апреля жителей Харькова призвали эвакуироваться из самых опасных районов города. В частности, мэр города Игорь Терехов с соответствующей просьбой обратился к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и другим районам, которые страдают от постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Всех, кто решит покинуть свои опасные районы, обещают переселить в более спокойные районы города.