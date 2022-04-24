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Факты / Происшествия

Ночью ПВО сбили две ракеты, летевшие в направлении жилых кварталов Одессы — Марченко

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Одеса

В ночь на 24 апреля россияне пытались нанести ракетный удар по жилым кварталам Одессы. Об этом в своем видеообращении рассказал глава Одесской ОВ Максим Марченко.

Он отметил, что благодаря подразделениям противовоздушной обороны две ракеты были сбиты.

Также Марченко рассказал об успехах Вооруженных Сил Украины в Херсонском направлении.

– Враг несет значительные потери в личном составе и технике, – заметил Марченко.

Он также поздравил одесситов с Пасхой, отметив, что сегодня этот день для украинцев особенно важен, ведь “воскресение Христово – победа добра над злом и жизнь над смертью”.

В пятницу, 23 апреля, российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря. В результате взрыва погибли восемь людей (среди них трехмесячный ребенок) и еще 18 мирных жителей ранены.

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Фото: Depositphotos

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