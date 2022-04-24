Разрушенные жилые дома и шестеро погибших: ситуация в Луганской области

В Луганской области в Горной общине в результате обстрела российских войск перебит магистральный газопровод и загорелась трансформаторная подстанция.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что вражеская армия не только убила шесть жителей общины и разрушила жилые дома, но и нанесла значительный ущерб остаткам инфраструктуры.
В частности, перебит магистральный газопровод высокого давления. Без голубого топлива остались ориентировочно 5,5 тыс. абонентов Горной и Попаснянской общин.
– Также пламенем охватило трансформаторную подстанцию. Возгорание спасатели ликвидировали, а удастся ли починить – посмотрим. Без света и воды на вторые сутки находятся жители Северодонецка, — отметили в Луганской ОВА.
Всего сейчас без газоснабжения в Луганской области остаются 45 населенных пунктов – это примерно 113 610 абонентов, а обесточены 38 населенных пунктов – то есть около 114 155 потребителей.
Кроме того, российские войска по меньшей мере разрушили семь православных храмов. Четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.
Джерело: Луганская ОВА
Фото: Луганская ОВА