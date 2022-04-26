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Норвегия выделит более $43 млн на британскую инициативу по закупке оружия Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Норвегия выделит более $43 млн на британскую инициативу по закупке оружия Украине

Правительство Норвегии намерено выделить 400 млн норвежских крон (около $43,5 млн) на возглавляемый Великобританией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что это позволит обеспечить Украину необходимой техникой, которой нет на вооружении ВСУ, а украинские военные могут использовать ее без ослабления обороноспособности других государств.

Норвежский премьер считает, что в ближайшее время украинским силам потребуется больше оружия, чтобы противостоять полномасштабным российским атакам на востоке и юге государства.

— Им потребуется более тяжелая и совершенная система вооружения. Норвегия вносит свой вклад. Мы передали множество личной одежды и снаряжения, необходимого для оснащения всех мобилизованных для защиты Украины. Мы передали противотанковые ракеты около зенитных ракет Mistral, — рассказал Йонас Гар Стере.

Он отметил, что это вооружение уже передали Вооруженным силам Украины. Премьер-министр Норвегии пообещал дальнейшую поддержку нашему государству в борьбе с российской агрессией.

– Мы тесно сотрудничаем с Украиной и союзниками, чтобы обеспечить хорошую координацию поставки оружия. Дополнительная прямая поставка тяжелого вооружения на постоянной основе реализуется. Из соображений безопасности мы не обсуждаем такую ​​поддержку публично, пока поставки не будут осуществлены, – объяснил норвежский премьер-министр.

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Источник: Aftenposten

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Фото: Pexels

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