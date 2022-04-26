Угрожают расстрелом детей: в Рубежном оккупанты заставляют матерей выведывать позиции ВСУ

В Рубежном Луганской области российские оккупанты похищают детей, а затем заставляют их матерей выведывать позиции украинских военных. В случае отказа захватчики угрожают убить несовершеннолетних заложников.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он поделился, что женщин заставляют притворяться, будто они пришли к бойцам ВСУ за гуманитарной помощью.

— Орки воруют детей, а затем заставляют их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под предлогом того, что им нужна гуманитарка. Должны брать какие-то гуманитарные наборы или просто продукты, а потом возвращаться и рассказывать оккупантам, как устроены позиции украинских защитников. Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей, – рассказал Гайдай.

Источник: медиацентр Украина