Извини, малыш, что не успели тебя эвакуировать: в Азовстале погибла девочка

В бомбоубежищах Азовстали в Мариуполе остаются сотни гражданских людей, среди которых много детей. К сожалению, во время одного из российских бомбардировок погибла маленькая девочка.

Об этом сообщил украинский защитник Иван Богдан. Согласно нашивке, он сотрудник СБУ.

Он поделился, что в конце марта девочка 10-12 лет подарила ему свою мягкую игрушку.

— В конце марта, в одном из бомбоубежищ Азовстали (Мариуполь, Украина), мне подарила девочка годиков 10-12 мягкую игрушку – своего гусенка! – написал Иван Богдан.

27 апреля мужчине сообщили, что ребенок погиб во время очередной бомбардировки россиян.

— Извини, малыш, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни, – написал он.