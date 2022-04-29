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Последствия ракетного удара по Киеву — первые фото и видео

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Последствия ракетного удара по Киеву — первые фото и видео

В ГСЧС показали последствия ракетных обстрелов по Шевченковскому району Киева. В результате обстрела частично разрушен жилой дом.

— 28 апреля в 20.13 в ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением первого и второго этажей, — рассказали в ГСЧС.

Там добавили, что в 21.25 пожар ликвидировали. Бойцам ГСЧС удалось спасти пять человек, 10 получили ранения.

— К ликвидации последствий привлекалось 12 единиц пожарной техники и 98 человек личного состава ГСЧС, — отметили в пресс-службе столичных спасателей.

Последствия ракетного удара по Киеву — первые фото и видео / 6 фотографий
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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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