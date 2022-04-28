Российские военные нанесли авиаудары по поселку Нью-Йорк в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы.

Предварительно известно о трех погибших, еще три человека получили ранения. Все жертвы – это гражданские.

Ударами повреждено по меньшей мере девять частных домов, однако это не окончательные данные.

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По словам Кириленко, военные преступления российского врага тщательно документируют правоохранительные органы.

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Ранее сообщалось, что россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко