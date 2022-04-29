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Пострадавших нет: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой области

Юля Захарченко редактор ленты
Пострадавших нет: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой области

Российские войска запустили ракету по инфраструктурному объекту в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области.

Пожар удалось ликвидировать, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Пострадавших нет, однако последствия устанавливаются.

Также в Хмельницком сообщали о нескольких взрывах. Российская Федерация обстреляла ракетами под вечер ряд украинских городов – Киев, Фастов, Одессу и другие.

Накануне раздалась воздушная тревога почти на всей территории Украины, в частности, в Хмельницкой, Киевской, Одесской областях и столице.

А после этого стало известно о двух взрывах в Киеве. По последним данным, под вражеские обстрелы попал Шевченковский район города.

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Фото: ГСЧС

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