Пострадавших нет: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой области

Российские войска запустили ракету по инфраструктурному объекту в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области.

Пожар удалось ликвидировать, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Пострадавших нет, однако последствия устанавливаются.

Также в Хмельницком сообщали о нескольких взрывах. Российская Федерация обстреляла ракетами под вечер ряд украинских городов – Киев, Фастов, Одессу и другие.

Накануне раздалась воздушная тревога почти на всей территории Украины, в частности, в Хмельницкой, Киевской, Одесской областях и столице.

А после этого стало известно о двух взрывах в Киеве. По последним данным, под вражеские обстрелы попал Шевченковский район города.