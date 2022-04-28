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Факты / Происшествия

В Фастове Киевской области раздался взрыв

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Фастове Киевской области раздался взрыв

В городе Фастов Киевской области прозвучал взрыв. Пока нет официальной информации относительно места попадания ракеты.

Советник главы МВД Антон Геращенко пишет, что по Фастову враг ударил тремя ракетами.

— В Киевской области было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели, — отметила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, передает УП.

Спикер ГСЧС в Фастове Иван Шульга сообщил, что в результате ракетного удара один человек получил ранение

Взрывы по всей Украине

После 20.00 28 апреля почти во всех регионах Украины прозвучала воздушная тревога. После этого появились сообщения о ракетном ударе по Киеву. В результате было два попадания: в объект и дом возле него. В ГСЧС говорят, что есть пострадавшие, но их точное количество пока неизвестно.

Также оперативное командование Юг сообщает, что сразу три крылатых ракет были сбиты ПВО в небе над Одессой.

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Сообщения о взрывах поступают и из Хмельницкого.

Воздушная тревога в большинстве регионов продолжается, люде просят не покидать укрытий.

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