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Факты / Происшествия

Обстрел Киева: вчера оккупанты выпустили по Киеву три ракеты — военные

Марта Бондаренко редактор ленты
Обстрел Киева: вчера оккупанты выпустили по Киеву три ракеты — военные

Вчера российские оккупанты выпустили по Киеву три ракеты, одну удалось сбить.

Об этом Фактам ICTV рассказали военные, которые находятся на месте обстрела в Шевченковском районе.

По словам военных, которые сейчас работают на месте разрушения части многоэтажки, одну ракету удалось сбить в воздухе, одна попала в жилой дом.

Еще одна упала где-то рядом, однако пока не уточняют, где именно.

Факты ICTV

Факты ICTV

Напомним, что 28 апреля после 20.00 почти по всей территории Украины прозвучала сирена. После этого появились сообщения о ракетном ударе по Киеву. В 21.45 мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших.

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Сегодня утром появилась информация, что в результате авиаудара пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы. А впоследствии Кличко сообщил об обнаруженном теле погибшего человека.

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Фото: Факты ICTV

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