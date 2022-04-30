Российские захватчики обстреляли город Доброполье Покровского района Донецкой области.
В результате ранены семь человек, среди них трое детей. Самому младшему ребенку 5 лет. Также ранения получили двое 7-летних детей.
Также в результате российских обстрелов черепно-мозговую травму получил 49-летний мужчина. Сейчас его госпитализировали в хирургическое отделение Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные травмированные проходят амбулаторное лечение.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 66 дней. Российские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые районы, школы, больницы, другую гражданскую и критическую инфраструктуру.
С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали 617 детей. По состоянию на утро 30 апреля уже известно о 219 погибших детях, ранения получили более 398.
Больше всего детей в результате вражеских обстрелов пострадали именно в Донецкой области — 139.