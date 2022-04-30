Российские захватчики обстреляли город Доброполье Покровского района Донецкой области.

В результате ранены семь человек, среди них трое детей. Самому младшему ребенку 5 лет. Также ранения получили двое 7-летних детей.

Также в результате российских обстрелов черепно-мозговую травму получил 49-летний мужчина. Сейчас его госпитализировали в хирургическое отделение Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные травмированные проходят амбулаторное лечение.

Самому младшему 5 лет: в результате обстрела Доброполья пострадали дети / 3 фотографии

Полномасштабная война России против Украины длится уже 66 дней. Российские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые районы, школы, больницы, другую гражданскую и критическую инфраструктуру.

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали 617 детей. По состоянию на утро 30 апреля уже известно о 219 погибших детях, ранения получили более 398.

Больше всего детей в результате вражеских обстрелов пострадали именно в Донецкой области — 139.