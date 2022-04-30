Ожидали самолет, а прилетело много вертолетов К-52: как ССО уничтожали Аллигаторов в Гостомеле

Бойцы Сил специальных операций поделились тем, как в гостомельском аэропорту уничтожали российские вертолеты К-52, которые еще называют Аллигаторы.

Рассказом поделился Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

— Наша группа была вовлечена в отражение вражеской воздушной атаки с несколькими другими подразделениями. Была информация о высадке вражеского десанта, – отметили в ССО.

Бойцы ССО работали бок о бок с Нацгвардией и другими спецподразделениями.

Их задача заключалась в том, чтобы помешать вражескому самолету сесть, а если такое и случилось бы, то нанести ему максимальный ущерб. Это требовалось для того, чтобы враг не успел подтянуть резервы.

— Неожиданность была только одна: мы ожидали один самолет, а прилетели очень много вертолетов К-52. Мы уничтожали российские воздушные суда, ликвидировали живую силу, которая успела высадиться и одновременно отражали атаки ДРГ, которые пытались подавить наше сопротивление, — добавили в ССО.