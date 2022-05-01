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В Харькове парень “вынес” 1 млн гривен из бомбоубежища, где люди прятались от обстрелов

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Харькове парень “вынес” 1 млн гривен из бомбоубежища, где люди прятались от обстрелов

В Харькове полиция задержала 24-летнего парня, который ограбил женщину, скрывавшуюся от обстрелов в подвале. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Инцидент произошел 20 апреля в одном из домов по проспекту Гагарина. В полицию позвонила потерпевшая.

В Харькове парень “вынес” 1 млн гривен из бомбоубежища, где люди прятались от обстрелов / 4 фотографии

Женщина сообщила, что незнакомец забежал в подвал и похитил сумку, где она прятала все свои сбережения. Речь шла о $30 тыс. и 100 тыс. гривен.

Когда и где был задержан злоумышленник, в полиции не сообщили. К счастью, он не успел никак распорядиться награбленным, и полиция вернула все средства законной владелице.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 185 (Кража) УК Украины. Суд уже избрал 24-летнему парню меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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