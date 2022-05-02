В Лисичанске в результате прицельного обстрела российскими войсками накануне дотла сгорела местная гимназия – одно из лучших учебных заведений Луганской области и памятник архитектуры XIX века, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, горело несколько часов, огонь полностью уничтожил памятник архитектуры, который более 100 лет назад построили бельгийцы.

Здание выдержало две мировые войны и бои за Лисичанск в 2014 году, но сгорело сейчас из-за нашествия армии РФ.

– Ее построили в конце XIX века, гимназия входит в ансамбль бельгийского архитектурного наследия Лисичанска, – подчеркнул глава области.

Сама гимназия входила в топ-100 лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда сдавали ВНО с высокими показателями.

Гайдай подчеркнул, что после победы приложат усилия для возобновления гимназии.

Не пережила нашествия россиян: в Лисичанске сгорела гимназия – памятник архитектуры / 3 фотографии

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Фото: Сергій Гайдай