В Одессе раздался мощный взрыв после объявления воздушной тревоги. Сейчас виден густой столб дыма.

Через несколько минут снова раздались взрывы. Издание Думская написало, что это может быть работа ПВО. Жителей города просили сохранять спокойствие, не оставлять укрытий и не распространять фото- и видеоматериалы.

Вскоре начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ нанесли ракетный удар по объектам городской инфраструктуры в Одессе.

Повреждение получило одно религиозное сооружение, информация о травмированных уточняется.

Это уже не первые обстрелы Одесской области. После 12.00 российские захватчики снова обстреляли мост через Днестровский лиман.

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, враг нанес удар по Одесщине тремя ракетами.

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1 мая сообщалось, что в Одессе были слышны взрывы. Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Одессой вражеский беспилотник-разведчик.