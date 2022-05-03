Во вторник, 3 мая, российские войска снова накрыли огнем центр Харькова, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. Ранения получила местная жительница.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

– Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли центр Харькова. Под огнем оккупантов оказались исключительно гражданские объекты, спасатели Харьковщины ликвидировали пожар. Ранения от обстрелов получила местная жительница, — рассказал он.

Синегубов уточнил, что при обстреле пострадали магазины, гаражи, а также детские аттракционы в городском парке.

В связи с этим он призвал жителей города по возможности оставаться в укрытиях.

– Враг коварен. Даже в случае отсутствия сигналов воздушной тревоги выходить без необходимости из укрытий может быть опасно, — отметил Синегубов.

Магазины и городской парк: оккупанты снова накрыли огнем центр Харькова, есть пострадавшая / 5 фотографий

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины, вражеские обстрелы произошли сегодня около 13.15. После этого возникло несколько пожаров в центре Харькова.

Загорелись торговые объекты, гаражи, а также деревянные конструкции детских аттракционов, расположенные на территории местного парка.

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Пожар удалось потушить в 14.27. К его ликвидации было привлечено 7 единиц техники и 40 спасателей.

В ГСЧС подтвердили, что при обстреле Харькова один человек – женщина – получила осколочные ранения.

На днях российские войска трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта. В ходе обстрелов на территории Харьковской области пострадали люди.

Как известно, полномасштабная война в Украине длится уже 69-е сутки.

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Источник: Олег Синегубов, ГСЧС Украины

Фото: Олег Синегубов, ГСЧС Украины