Во вторник, 3 мая, российские войска снова накрыли огнем центр Харькова, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. Ранения получила местная жительница.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
– Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли центр Харькова. Под огнем оккупантов оказались исключительно гражданские объекты, спасатели Харьковщины ликвидировали пожар. Ранения от обстрелов получила местная жительница, — рассказал он.
Синегубов уточнил, что при обстреле пострадали магазины, гаражи, а также детские аттракционы в городском парке.
В связи с этим он призвал жителей города по возможности оставаться в укрытиях.
– Враг коварен. Даже в случае отсутствия сигналов воздушной тревоги выходить без необходимости из укрытий может быть опасно, — отметил Синегубов.
Как сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины, вражеские обстрелы произошли сегодня около 13.15. После этого возникло несколько пожаров в центре Харькова.
Загорелись торговые объекты, гаражи, а также деревянные конструкции детских аттракционов, расположенные на территории местного парка.
Пожар удалось потушить в 14.27. К его ликвидации было привлечено 7 единиц техники и 40 спасателей.
В ГСЧС подтвердили, что при обстреле Харькова один человек – женщина – получила осколочные ранения.
На днях российские войска трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта. В ходе обстрелов на территории Харьковской области пострадали люди.
Как известно, полномасштабная война в Украине длится уже 69-е сутки.
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Источник: Олег Синегубов, ГСЧС Украины
Фото: Олег Синегубов, ГСЧС Украины