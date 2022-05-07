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Войска РФ ударили по Одессе шестью вражескими ракетами — ОК Південь

Юля Захарченко редактор ленты
Войска РФ ударили по Одессе шестью вражескими ракетами — ОК Південь

Днем 7 мая российские войска выпустили по Одессе шесть ракет с помощью стратегической авиации. По предварительным данным, вражеские самолеты вылетели из Каспийского направления.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны ОК Південь Наталья Гуменюк. В результате попадания четырех ракет повреждено предприятие по изготовлению мебели в жилом районе. В этой местности вспыхнул пожар, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Еще две вражеские ракеты попали в разрушенную взлетно-посадочную полосу аэропорта в Одессе и повредили радиолокационные приборы.

Ранее местные жители сообщили о многочисленных взрывах в Одессе. В небе над городом появился густой черный дым, а жители сообщали о замеченных ракетах.

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Фото: ГСЧС

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