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Факты / Происшествия

В Одессе снова слышны взрывы — очевидцы

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Одессе снова слышны взрывы — очевидцы

В Одессе сообщают о взрывах. Об этом пишут местные Telegram-каналы. Однако официального подтверждения пока нет.

Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 15.52. Сейчас она все еще продолжается, поэтому нужно оставаться в укрытиях.

Сегодня около 13.00 уже была информация о взрывах в Одессе. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Одесса сегодня подвергается массированным ракетным ударам России. Российские “наследники нацизма” злобно мстят свободным людям Европы.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 74 дня. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам.

Так, в Луганской области оккупанты ударили по мощностям Попаснянского водоканала. В результате этого без воды осталось около 1 млн человек, включая население на оккупированной территории.

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Также российские военные авиаударом по Лисичанску Луганской области обесточили город. Впоследствии свет исчез и в Северодонецке.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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Фото: Depositphotos

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