Тушение пожара на НПЗ в Лисичанске невозможно, есть угроза взрыва

Накануне российские войска в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области. Погасить пожар до сих пор не удалось из-за постоянных обстрелов, и сейчас есть угроза взрыва, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

– В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода – установка по получению серы и станция смешивания веществ. Там продолжается пожар, который охватил более полугектара территории, – уточнила она.

По ее словам, пока тушение пожара невозможно, поскольку из-за постоянных обстрелов российской артиллерии спасателям пришлось покинуть опасную зону.

Денисова отметила, что в результате сгорания нефтепродуктов выделяются канцерогены и опасные для здоровья людей и окружающей среды вредные вещества, и напомнила, что такими методами ведения военных действий Россия грубо нарушает все нормы международного права.

– Согласно пунктам 1 и 2 статьи 55 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года, вооруженные силы во время военных действий должны соблюдать ограничения и принципы, направленные на защиту окружающей среды от широкомасштабного, длительного и серьезного ущерба, – сказала она.

Об обстреле НПЗ в Лисичанске, после которого начался пожар, вечером 8 мая сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на тот момент площадь пожара достигала 360 кв. м, также была угроза взрыва соседней группы резервуаров.

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Фото: Людмила Денісова