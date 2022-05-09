На съемочную группу телеканала 1+1 в Берлине напали неизвестные во время съемки сюжета. Инцидент произошел в Трептов-Парке, где расположен мемориал погибшим во Второй мировой советским солдатам.

Об этом рассказал общественный активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку ТСН Наталию Фибриг.

По его словам, плюсовцев избили во время профессиональной деятельности, а немецкие правоохранители были рядом и не смогли это предотвратить.

— Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептов-Парке рашисты напали на украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушении во время мероприятий 9 мая, — отметил Снидалов.

Позже он добавил уточнение, что нападение было совершено не на Наталью Фибриг, а на ведущую телеканала Наталью Мосейчук.

Ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо российской и оккупационной советской символики. Также под запрет попала и украинская. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал это “пощечиной украинскому народу”.

Источник: Александр Снидалов