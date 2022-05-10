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Факты / Происшествия

В Одессе слышны взрывы: жителей города призывают прятаться в укрытие

Юля Захарченко редактор ленты
рятувальники

Российская агрессия длится более 75 дней и не утихает даже на 9 мая. В Одессе снова слышны взрывы, сообщают местные жители.

По данным украинских СМИ, вражеские ракеты попали по территории города. На месте происшествия начался пожар.

Известно по меньшей мере о семи взрывах. Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате вражеских обстрелов уточняется.

В социальных сетях местные жители пишут, что трясутся дома и вылетают стекла. В Оперативном командовании Південь сообщили, что на город идет вражеская ракетная атака. Людей призывают срочно пройти в укрытия.

Вечером 9 мая российская армия уже трижды обстреляла Одесскую область ракетами типа Кинджал, выпущенными из самолета стратегической авиации Ту-22.

Известно о попадании в объекты туристической инфраструктуры, а также о пяти разрушенных зданиях.

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В результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать. Пострадали по меньшей мере два человека, которых доставили в больницу.

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Фото: Depositphotos

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