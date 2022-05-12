Оккупанты из танка разбомбили дом на Харьковщине — трое погибших

Правоохранители приступили к расследованию по факту очередных зверств россиян в Харьковской области. Во время оккупации в одном из сел военные РФ обстреляли из танка здание с людьми.

Расследование проводится Харьковской прокуратурой по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

– 27 марта во время оккупации села Степанки военные страны-агрессора обстреляли жилой дом из танка. В результате обстрела погибли двое мужчин и женщина. Жители села похоронили их во дворе дома, где проживали погибшие, – рассказали в прокуратуре.

Когда село освободили, то местные сразу рассказали о зверствах россиян.

— Тела убитых были эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы, — добавили в прокуратуре.