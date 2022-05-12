Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 77 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 060 взрослых
Факты / Происшествия

Оккупанты из танка разбомбили дом на Харьковщине — трое погибших

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Оккупанты из танка разбомбили дом на Харьковщине — трое погибших

Правоохранители приступили к расследованию по факту очередных зверств россиян в Харьковской области. Во время оккупации в одном из сел военные РФ обстреляли из танка здание с людьми.

Расследование проводится Харьковской прокуратурой по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

– 27 марта во время оккупации села Степанки военные страны-агрессора обстреляли жилой дом из танка. В результате обстрела погибли двое мужчин и женщина. Жители села похоронили их во дворе дома, где проживали погибшие, – рассказали в прокуратуре.

Когда село освободили, то местные сразу рассказали о зверствах россиян.

— Тела убитых были эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы, — добавили в прокуратуре.

Читайте
Украинская армия в Харьковской области почти вытеснила оккупантов к границе РФ - ISW

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка