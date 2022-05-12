В Запорожье российская крылатая ракета попала в остров Хортица

Россияне сегодня, 12 мая, выпустили крылатую ракету по Запорожью, которая попала в заповедную часть острова Хортица. После этого возник пожар.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет.

Арефьев подчеркнул, что россияне уже во второй раз посягают на “святая святых, сердце казачества и колыбель государственности — вечную Хортицу”.

В прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая — повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

Напомним, сегодня, 12 мая, около 10.00 в Запорожье раздался мощный взрыв. В областной военной администрации сообщили, что российские военные запустили по городу крылатую ракету.

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Сначала сообщалось, что из-за обстрела загорелось частное здание. В момент вражеской атаки в Запорожской области не была объявлена воздушная тревога.

Источник: Запорожская ОВА