На Харьковщине исчезло пять человек, которые пытались убежать из оккупированного города

В Харьковской области исчезли пять человек, которые пытались бежать из оккупированного российскими войсками Купянска. В плен российских солдат мог попасть 17-летний подросток, сообщил Фактам ICTV прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

По данным прокуратуры, в пятницу, 6 мая, трое молодых людей вместе с девушкой выехали на автомобиле в Харьков, а за рулем транспортного средства находился еще один мужчина – водитель.

Однако в Харьков люди так и не доехали, а связи с ними не появилось. В последний раз жителей Купянска видели на российском блок-посту Грушевцы.

По словам свидетелей, один из парней плакал и пытался что-то донести словами оккупантам, после чего российские военные увезли людей в неизвестном направлении.

Прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с жестоким обращением с военнопленными или гражданским населением (по части 1 статьи 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.