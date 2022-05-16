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Факты / Происшествия

Повреждены окна домов и газопровод: последствия утреннего обстрела Николаева

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Повреждены окна домов и газопровод: последствия утреннего обстрела Николаева

Российские войска утром обстреляли Николаев. Об этом сообщил Николаевский городской глава Александр Сенкевич.

Также он рассказал о последствиях вражеских утренних обстрелов. По словам Сенкевича, возник пожар в магазине мебели, повреждены окна жилых домов, сгорел автомобиль и поврежден газопровод низкого давления.

Сейчас на местах утреннего обстрела в Николаеве работают спасатели и коммунальщики.

Повреждены окна домов и газопровод: последствия утреннего обстрела Николаева / 4 фотографии

Полномасштабная война России против Украины длится 82-й день. От вражеских обстрелов и ударов каждый день страдают украинские города.

В частности, российские оккупанты беспощадно обстреливают Северодонецк Луганской области. В результате обстрела города 15 мая повреждены почти десяток многоэтажек и здание профессионального училища. К сожалению, есть жертвы и травмированные.

Также российские войска обстреливают из артиллерии и систем залпового огня Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку и Белогоровку.

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По данным военных аналитиков, российское командование намерено сосредоточить свои усилия на взятии города Северодонецк в Луганской области. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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Фото: ГСЧС

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