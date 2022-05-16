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Факты / Происшествия

Россияне обстреляли Северодонецк — не менее 10 погибших

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сєвєродонецьк

Российские захватчики непрерывно продолжают бить по городу Северодонецк. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в результате обстрелов повреждены дома и была снова обстреляна больница.

Он отметил, что в результате обстрелов погибли по меньшей мере 10 человек.

– Орки целый день ведут прицельный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы, — заметил Гайдай.

Российские снаряды попали в научно-производственное предприятие. Были хаотически обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра.

Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов. Руководитель ОВА Луганской области призвал оставшихся в городе жителей оставаться постоянно в укрытиях.

В результате вражеских обстрелов 16 мая по местной инфраструктуре Северодонецка и Лисичанска возникли пожары в зданиях научного объединения и жилых кварталах. В частности, в Лисичанске в результате обстрелов ВС РФ загорелся местный жилищный фонд.

Фото: Сергей Гайдай

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Источник: Сергей Гайдай

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