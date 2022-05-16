Вспыхнули пожары в домах: Гайдай об обстрелах Северодонецка и Лисичанска

В Луганской области российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по местной инфраструктуре Северодонецка и Лисичанска. В результате вражеских обстрелов возникли пожары в зданиях научного объединения и жилых кварталах.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что днем ​​16 мая Северодонецк выдержал очень мощные удары.

В настоящее время местные власти еще выясняют точное количество поврежденных домов. Спасатели ликвидировали вспышку огня в здании склада местного научно-производственного объединения.

В Лисичанске в результате обстрелов Вооруженных сил Российской Федерации загорелся местный жилищный фонд. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает на территории обстрелянных городов.

В последние дни российские войска ежедневно штурмуют села и города Горной общины. За эти выходные в результате вражеских обстрелов один человек погиб и еще 11 мирных жителей пострадали.

Армия РФ пытается прорваться в Тошковке, Екатериновке и Золотом. Вся местная община подвергается вражеским артиллерийским обстрелам, отметил глава Луганской ОВА. Зафиксированы массовые разрушения жилищного сектора, а коммуникации отсутствуют.

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Источник: Луганская ОВА

Фото: Луганская ОВА