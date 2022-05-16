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Факты / Происшествия

Трое киевлян брали с переселенцев деньги за аренду дома на Закарпатье и исчезали

Валентина Летяк, редактор ленты
Трое киевлян брали с переселенцев деньги за аренду дома на Закарпатье и исчезали

Трое жителей Киева размещали в интернете объявления о сдаче в аренду дома на Закарпатье за ​​1,5 тыс. грн в сутки. Переселенцы, которые из-за полномасштабного вторжения РФ были вынуждены покидать свои дома, доверчиво перечисляли средства мошенникам, которые после проплаты сразу же исчезали.

Жертвами мошенников в течение марта 2022 года стали девять человек.

Столичная прокуратура совместно с полицией объявили им подозрение по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.

На очереди избрание подозреваемым меры пресечения.

По статьям обвинения им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Фото: Depositphotos

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