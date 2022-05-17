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Факты / Происшествия

Погиб мирный житель: под Харьковом зафиксировано очередное преступление РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Погиб мирный житель: под Харьковом зафиксировано очередное преступление РФ

В Харьковской области зафиксировали очередное военное преступление российских солдат. В конце марта в селе Малая Рогань в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб 59-летний мирный житель. Его тело направили на экспертизу.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 25 марта во время артиллерийских обстрелов российскими оккупантами села погиб 59-летний мужчина. К правоохранителям обратилась жена погибшего, которая похоронила своего мужа во дворе их дома.

Сейчас специалисты эксгумировали тело погибшего и направили для проведения судебной медицинской экспертизы. Следователи, работники Службы безопасности Украины, прокуроры и криминалисты осмотрели место происшествия.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения российскими солдатами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (по части 2 статьи 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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