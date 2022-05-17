Повреждены и разрушены все медучреждения: российская армия обстреливает Луганщину

Российские войска без перерывов обстреливают Луганскую область, где разрушены и повреждены все медицинские учреждения. Несколько дней под прицельными обстрелами армии страны-агрессора находится Северодонецкая больница.

По последним сообщениям главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в течение нескольких часов российские войска выпустили по ней до 10 снарядов. Несмотря на очень опасные условия труда, медицинское заведение продолжает лечить раненых.

Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова отметила, что до начала полномасштабного вторжения России медицинскую помощь здесь оказывали около 300 пациентам, а сейчас только 100 человек.

Российско-оккупационные войска нарушают права жителей Украины на жизнь и медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам статьи 51 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и в соответствии со статьей 7 Римского устава являются преступлениями против человечности, отметила уполномоченная Верховной Рады.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения России с призывом учесть эти факты военных преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.