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Факты / Происшествия

Так называемому руководителю Луганской ТЭС сообщили подозрение в госизмене

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Так называемому руководителю Луганской ТЭС сообщили подозрение в госизмене
Фото: УНИАН

Начальнику одного из Департаментов ООО ДТЭК Востокэнерго сообщили о подозрении в государственной измене — ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

В Киевской городской прокуратуре поделились, что подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, согласился на сотрудничество с оккупационными властями.

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— Вопреки приказу компании о временной приостановке производственной деятельности ДТЭК Луганской ТЭС, он добровольно дал согласие на должность руководителя Луганской ТЭС и при участии представителя так называемой “ЛНР” незаконно возобновил работу электростанции под контролем РФ, — сообщили в Офисе генпрокурора.

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Источник: Офис генпрокурора
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