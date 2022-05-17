Так называемому руководителю Луганской ТЭС сообщили подозрение в госизмене

Май, 17 в 19:02

Начальнику одного из Департаментов ООО ДТЭК Востокэнерго сообщили о подозрении в государственной измене — ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

В Киевской городской прокуратуре поделились, что подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, согласился на сотрудничество с оккупационными властями.

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— Вопреки приказу компании о временной приостановке производственной деятельности ДТЭК Луганской ТЭС, он добровольно дал согласие на должность руководителя Луганской ТЭС и при участии представителя так называемой “ЛНР” незаконно возобновил работу электростанции под контролем РФ, — сообщили в Офисе генпрокурора.