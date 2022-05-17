Май, 17 в 17:59

Во вторник, 17 мая, российские войска нанесли ракетный удар по городу Бахмут (Донецкая область), разрушив пятиэтажный жилой дом.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, ракетный удар РФ полностью разрушил конструкции дома с пятого по первый этажи.

На месте обстрела спасатели достали из-под завалов 9-летнего ребенка, который получил тяжелое ранение, и по меньшей мере одного погибшего.

Сейчас смотрят

Кириленко не исключает, что под завалами еще могут находиться люди. Сотрудники ГСЧС продолжают их разбирать.

После обстрела в многоэтажке возник пожар, который уже потушен.

– Еще раз обращаюсь к каждому, кто до сих пор легкомысленно относится к опасности: эвакуируйтесь! Россияне пришли на нашу землю уничтожать и убивать. Для гражданских сейчас главное – сохранить свою жизнь, – подчеркнул Кириленко.

В Бахмуте разбомбили пятиэтажку: тяжело ранен ребенок, есть погибший / 5 фотографий

В пресс-службе ГСЧС, в свою очередь, проинформировали, что ракетный обстрел Бахмута произошел в 13.30. После попадания вражеского снаряда в пятиэтажку во втором подъезде обрушились конструкции с пятого по первый этажи, возникло возгорание.

В 15.20 пожар удалось локализовать на площади 60 кв. м. Спасатели извлекли из-под завалов ребенка 2013 года рождения.

Кроме того, в ведомстве подтвердили информацию о по меньшей мере одном погибшем. Спасательные работы продолжаются.

Как проинформировали в пресс-службе Национальной полиции, под вражеский ракетный удар попали не только жилой дом, но и учебное заведение, а также инфраструктура Бахмута.

– Наибольшие разрушения от ракетного удара получил многоэтажный дом: конструкция разрушена с пятого по первый этаж. Спасатели извлекли из-под завалов раненого 9-летнего мальчика и тело мужчины, — говорится в сообщении.

На месте обстрела продолжают работать спасатели, медики и правоохранители, документирующие очередное военное преступление РФ. Точное количество жертв устанавливается.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области жители Соледара услышали мощный взрыв. Над городом появился густой черный дым.

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. В частности, не прекращаются массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута.

Источник: Павел Кириленко, ГСЧС Украины, Национальная полиция

Фото: Павел Кириленко, ГСЧС