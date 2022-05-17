В Бахмуте разбомбили пятиэтажку: тяжело ранен ребенок, есть погибший
Во вторник, 17 мая, российские войска нанесли ракетный удар по городу Бахмут (Донецкая область), разрушив пятиэтажный жилой дом.
Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, ракетный удар РФ полностью разрушил конструкции дома с пятого по первый этажи.
На месте обстрела спасатели достали из-под завалов 9-летнего ребенка, который получил тяжелое ранение, и по меньшей мере одного погибшего.
Кириленко не исключает, что под завалами еще могут находиться люди. Сотрудники ГСЧС продолжают их разбирать.
После обстрела в многоэтажке возник пожар, который уже потушен.
– Еще раз обращаюсь к каждому, кто до сих пор легкомысленно относится к опасности: эвакуируйтесь! Россияне пришли на нашу землю уничтожать и убивать. Для гражданских сейчас главное – сохранить свою жизнь, – подчеркнул Кириленко.
В пресс-службе ГСЧС, в свою очередь, проинформировали, что ракетный обстрел Бахмута произошел в 13.30. После попадания вражеского снаряда в пятиэтажку во втором подъезде обрушились конструкции с пятого по первый этажи, возникло возгорание.
В 15.20 пожар удалось локализовать на площади 60 кв. м. Спасатели извлекли из-под завалов ребенка 2013 года рождения.
Кроме того, в ведомстве подтвердили информацию о по меньшей мере одном погибшем. Спасательные работы продолжаются.
Как проинформировали в пресс-службе Национальной полиции, под вражеский ракетный удар попали не только жилой дом, но и учебное заведение, а также инфраструктура Бахмута.
– Наибольшие разрушения от ракетного удара получил многоэтажный дом: конструкция разрушена с пятого по первый этаж. Спасатели извлекли из-под завалов раненого 9-летнего мальчика и тело мужчины, — говорится в сообщении.
На месте обстрела продолжают работать спасатели, медики и правоохранители, документирующие очередное военное преступление РФ. Точное количество жертв устанавливается.
Ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области жители Соледара услышали мощный взрыв. Над городом появился густой черный дым.
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. В частности, не прекращаются массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута.
Источник: Павел Кириленко, ГСЧС Украины, Национальная полиция
Фото: Павел Кириленко, ГСЧС