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Факты / Происшествия

В Соледаре Донецкой области прогремел взрыв: над городом черный дым

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим

В Донецкой области местные жители города Соледар услышали мощный взрыв. Над городом появился густой и черный дым.

Об этом говорится в Telegram-канале ВСУ. На опубликованной видеозаписи видно, как из здания валит густой черный дым.

Страна-агрессор Российская Федерация продолжает обстреливать Соледар и другие города Донецкой области. В частности, не прекращаются массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Утром Авдеевка потерпела авиаракетный удар: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Марьинской общине в результате обстрелов обесточена Красногоровка – продолжаются восстановительные работы. В Очеретинской общине постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить поврежденную ранее высоковольтную линию. В Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждены местная школа и инфраструктурные объекты.

Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в общине длится эвакуация населения, ремонт электро- и газоснабжения. Под удар сегодня снова попал Угледар – информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

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Фото: Depositphotos

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