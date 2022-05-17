Замглавы администрации Мариуполя заочно сообщили о подозрении в госизмене

Май, 17 в 16:32

Заместитель главы администрации Мариуполя заочно уведомлен о подозрении в государственной измене. 42-летний чиновник, находясь в Мариуполе, временно оккупированном вооруженными силами Российской Федерации, добровольно согласился сотрудничать с захватчиками.

По данным Донецкой областной прокуратуры, мужчина согласился на предложение российских наемников и занял должность заместителя главы так называемой “местной администрации ДНР” — марионеточной “администрации города Мариуполя”.

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Находясь на указанной должности, заместитель главы оказал помощь стране-агрессору и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Заочно уведомлено о подозрении 42-летнему заместителю главы Сартанской поселковой военно-гражданской администрации Мариупольского района Донецкой области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Мариупольский городской совет, Донецкая областная прокуратура