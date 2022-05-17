Сломал дверь и украл посуду: в Харьковской области задержали мародера

Май, 17 в 17:04

В Харьковской области в суд направлен обвинительный акт против очередного мародера, который обворовывал местные дома. 22-летний ранее судимый мужчина присваивал посуду, бытовые принадлежности и другие вещи.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале апреля мужчина совершил кражи в двух частных домах в поселке городского типа Краснопавловка.

Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взламывал двери и проникал в квартиры. Его добычей была мелкая бытовая техника, посуда, домашний текстиль и другие вещи.

Сейчас смотрят

Жителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и заключили под стражу. Ранее судимому мужчине сообщили о подозрении по факту кражи в условиях военного положения (по части 4 статьи 185 действующего Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт против подозреваемого направлен в Амур-Нижнеднепровский районный суд в Днепре. Мародеру грозит наказание – тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура