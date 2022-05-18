Российская армия уничтожила в Авдеевке школу, обстреляв ее фосфорными боеприпасами
В Донецкой области россияне уничтожили еще одно учебное заведение, а именно Авдеевскую школу №1. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он отметил, что российская армия ночью обстреляла учебное заведение запрещенными фосфорными боеприпасами, в результате чего школа сгорела дотла.
На момент обстрела в здании находились дежурные, которым удалось спастись. Потому обошлось без жертв и пострадавших.
— До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни руины, – заметил Кириленко.
По его словам, в школе не было ни одного военного и никакой военной техники. Российская армия просто уничтожает, как обычно, гражданскую инфраструктуру.
С 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.
17 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Бахмут в Донецкой области, разрушив пятиэтажный жилой дом. На месте обстрела спасатели достали из-под завалов 9-летнего ребенка, который получил тяжелое ранение, и по меньшей мере одного погибшего.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко