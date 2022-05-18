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Факты / Происшествия

Российская армия уничтожила в Авдеевке школу, обстреляв ее фосфорными боеприпасами

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
знищена Авдіївська школа №1

В Донецкой области россияне уничтожили еще одно учебное заведение, а именно Авдеевскую школу №1. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что российская армия ночью обстреляла учебное заведение запрещенными фосфорными боеприпасами, в результате чего школа сгорела дотла.

На момент обстрела в здании находились дежурные, которым удалось спастись. Потому обошлось без жертв и пострадавших.

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— До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни руины, – заметил Кириленко.

По его словам, в школе не было ни одного военного и никакой военной техники. Российская армия просто уничтожает, как обычно, гражданскую инфраструктуру.

знищена Авдіївська школа №1

Фото: Павел Кириленко

С 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.

17 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Бахмут в Донецкой области, разрушив пятиэтажный жилой дом. На месте обстрела спасатели достали из-под завалов 9-летнего ребенка, который получил тяжелое ранение, и по меньшей мере одного погибшего.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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