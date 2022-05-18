Среди пострадавших есть трое детей: последствия вражеского ракетного удара по Бахмуту

Май, 18 в 17:58

В Донецкой области в результате вражеского ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в городе Бахмут погибли три мирных жителя, еще пострадали четыре человека. Среди них есть трое детей, которым оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным Донецкой областной прокуратуры, 17 мая один из выпущенных российскими войсками снарядов попал в многоквартирный дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на пяти этажах.

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Пострадавшими от вражеской атаки стали двое мужчин 43 и 44 лет, 75-летняя женщина, получившие травмы, несовместимы с жизнью.

Двое жителей дома, в частности, девятилетний мальчик с телесными повреждениями доставлены в больницу. Вскоре спасатели достали из-под завалов живыми еще двух пострадавших – девушек 12 и 17 лет, которым также оказана медицинская помощь.

Сейчас поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия после российского ракетного удара по Бахмуту до сей пор продолжаются. Прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (по статье 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура