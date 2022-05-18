Ставил метки о местах дислокации Нацгвардии Украины: арестован житель Славянска

Май, 18 в 18:34

Под стражу взяли 32-летнего жителя Славянска, который передавал оккупантам информацию о расположении, перемещении личного состава и техники ВСУ, снимал фото и видео украинских военных, ставил метки дислокации личного состава Нацгвардии Украины в электронных картах для российских солдат.

Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) действующего Уголовного кодекса Украины. Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Славянске также разоблачен 56-летний местный житель, который добровольно помогал российским солдатам. Мужчина неоднократно передавал врагу информацию с координатами мест дислокации Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, привлеченных к борьбе с российским агрессором.

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По данным Донецкой областной прокуратуры, российские солдаты использовали полученную от мужчины информацию против украинских защитников. В среду, 18 мая, жителя Славянска задержали и арестовали.

Мужчину подозревают в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 действующего Уголовного кодекса Украины). Против него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.