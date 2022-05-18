Из-под завалов разрушенного дома в Бахмуте достали еще двоих погибших, среди которых 2-летний ребенок

Май, 18 в 19:00

Из-под завалов разрушенного российской армией пятиэтажного дома в Бахмуте извлекли тела двухлетнего ребенка и 35-летней женщины. Всего в результате вражеского ракетного удара погибли по меньшей мере пятеро мирных жителей и ранены еще четыре человека, среди которых есть трое детей.

По данным Донецкой областной прокуратуры, 17 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по Бахмуту. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на пяти этажах.

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До этого стало известно о трех погибших людях – 75-летней женщине, двух мужчинах 43 и 44 лет. Еще четверо мирных жителей, в частности, трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести. Спасатели до сих пор разбирают завалы разрушенного жилого дома в Бахмуте.

Прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (по статье 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура