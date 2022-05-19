В Чернобаевке сообщают о новых взрывах
В селе Чернобаевка на Херсонщине были слышны взрывы после обеда в четверг, 19 мая. Корреспондент телеканала Украина 24 сообщает о пострадавших. По информации источников в Фактах ICTV, произошло четыре взрыва.
Более подробная информация проверяется.
19 мая Офис генпрокурора сообщил, что начал расследование в результате обстрелов поселка Чернобаевка в Херсонской области.
По данным следствия, 18 мая 2022 года оккупационные войска армии РФ совершили очередной обстрел пгт Чернобаевка. В результате обстрела погиб местный житель, еще пять человек получили разного рода и степени тяжести телесные повреждения. На данный момент они находятся в больнице.
В селе Правдино ранения получили супруги, в домовладение которых прицельно попал вражеский снаряд. Информация о других пострадавших уточняется.
Обстрелы врага нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Херсонщины. В ОГУ отметили, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты.
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляется Главным управлением Нацполиции в Херсонской области.