В Чернобаевке сообщают о новых взрывах

Май, 19 в 16:30

В селе Чернобаевка на Херсонщине были слышны взрывы после обеда в четверг, 19 мая. Корреспондент телеканала Украина 24 сообщает о пострадавших. По информации источников в Фактах ICTV, произошло четыре взрыва.

Более подробная информация проверяется.

19 мая Офис генпрокурора сообщил, что начал расследование в результате обстрелов поселка Чернобаевка в Херсонской области.

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По данным следствия, 18 мая 2022 года оккупационные войска армии РФ совершили очередной обстрел пгт Чернобаевка. В результате обстрела погиб местный житель, еще пять человек получили разного рода и степени тяжести телесные повреждения. На данный момент они находятся в больнице.

В селе Правдино ранения получили супруги, в домовладение которых прицельно попал вражеский снаряд. Информация о других пострадавших уточняется.

Обстрелы врага нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Херсонщины. В ОГУ отметили, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляется Главным управлением Нацполиции в Херсонской области.