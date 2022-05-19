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Вынес холодильник и другую технику: в Одессе мужчина восемь раз обворовал дом родственников-переселенцев

Юля Захарченко, редактор ленты
Вынес холодильник и другую технику: в Одессе мужчина восемь раз обворовал дом родственников-переселенцев
Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили преступную деятельность местного жителя, который восемь раз обокрал дом своих родственников. Он несколько недель выносил из чужого дома холодильники, другую кухонную и компьютерную технику.

По данным Национальной полиции, 32-летний мужчина начал наведываться в дом семьи, когда узнал, что она из-за полномасштабной войны в Украине переехала в более безопасное место.

Правонарушитель повредил окно в доме и несколько недель выносил оттуда холодильники, стиральные машины, компьютерную и кухонную технику на десятки тысяч гривен. Вскоре мужчина начал распродавать чужое имущество.

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Когда семья вернулась домой, то сразу сообщила полицейским о преступлении. Правоохранители разыскали покупателей похищенной техники и изъяли у них большую часть вещественных доказательств против мужчины.

Жителю Одессы объявили о подозрении по всем фактам краж, совершенных в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Согласно действующему законодательству, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция
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