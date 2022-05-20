Вспыхнул пожар, угрозы жизни нет: последствия вражеского авиаудара по Одесской области

Май, 20 в 19:05

В Одесской области в результате попадания вражеской ракеты в один из объектов местной инфраструктуры вспыхнул пожар. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

В Оперативном командовании Південь отметили, что угрозы жизни и здоровью мирных жителей в ближайших населенных пунктах нет.

— Не поддавайтесь панике. Доверяйте официальным источникам, — говорится в сообщении.

Утром Российская Федерация уже нанесла ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, разрушен пляжный туалет, о других разрушениях сообщений не поступало.

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– Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет, – сообщили в Оперативном командовании Південь.

Российская Федерация ежедневно и каждую ночь наносит ракетные удары по территории Украины. Советник главы Офиса президента считает, что Россия упала в яму, которая становится глубже с каждым днем войны в Украине.