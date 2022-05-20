В Одессе раздался взрыв: жителей призывают оставаться в укрытиях

Май, 20 в 17:13

Местные жители и украинские СМИ сообщают о мощном взрыве на территории Одессы. Жителей города призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

Местные медиа отметили, что в небе над Одессой можно увидеть след черного дыма. Пока официальной информации от областной военной информации не поступало.

Утром Российская Федерация уже нанесла ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, разрушен пляжный туалет, о других разрушениях сообщений не поступало.

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– Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет, – сообщили в Оперативном командовании Південь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 86 дней. Все это время Россия запускает вражеские ракеты по украинским городам и селам.