Май, 21 в 16:14

В результате ракетных обстрелов военного объекта в Ровенской области жертв нет. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Он отметил, что шесть человек получили повреждения и им оказали необходимую медицинскую помощь.

— Лично выехал на место происшествия. Поскольку это объект военной инфраструктуры, подробности разглашать не будем. Погибших нет. Шесть человек получили ранения, им предоставлена ​​помощь в медицинских учреждениях области. Состояние пострадавших стабильное, — отметил он.

Коваль призвал жителей Ровенщины воздержаться от любых массовых мероприятий в течение следующих 24 часов из-за угрозы повторных ракетных ударов.

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Сегодня, 21 мая, российская армия осуществила ракетный обстрел военного объекта вблизи города Ровно.

В пятницу, 20 мая, практически по всей территории Украины несколько раз звучала воздушная тревога. Всего известно о попадании ракет в пяти областях – в Одесской, Николаевской, Полтавской, Житомирской и Харьковской.