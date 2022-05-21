Сработало ПВО: над Винницкой областью сбили вражескую ракету

Май, 21 в 12:43

У Немирова в Винницкой области сбили вражескую ракету. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что сработала система ПВО.

В то же время сегодня, 21 мая, во время воздушной тревоги произошло попадание вражеских ракет по военному объекту в Ровенской области.

Глава Ровенской области Виталий Коваль отметил, что сейчас устанавливаются масштабы разрушений и уточняется количество жертв.

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В пятницу, 20 мая, практически по всей территории Украины несколько раз звучала воздушная тревога. Всего известно о попадании ракет в пяти областях – в Одесской, Николаевской, Полтавской, Житомирской и Харьковской областях.

Факты ICTV рассказывают, сколько человек пострадало в результате обстрелов войсками РФ 20 мая и о каких разрушениях уже есть официальная информация.